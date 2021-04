Un sanitario recuerda que el virus no se ha ido con una impactante foto (y su historia)

A pesar de todo lo que llevamos ya, ayer pasé el peor momento de esta pandemia. Atendimos a Manuel, 44 años y sin ninguna enfermedad. Llevaba 6 días sintiéndose mal y 4 con fiebre. El sábado le hicieron test AG➕. A pesar del tratamiento la fiebre no bajaba de 39. pic.twitter.com/SC6jYaFi1N

Tanto él como sus compañeros tuvieron que atender a un hombre de 44 sin ninguna enfermedad, que llevaba seis días sintiéndose mal, los últimos cuatro con fiebre. Había dado positivo en coronavirus y, a pesar del tratamiento, no conseguía bajar de 39 de fiebre.

Criado incluso ha adjuntado la imagen de la radiografía de los pulmones de su paciente.

“Al llegar a urgencias tenía 67% de saturación y 40 respiraciones por minuto. Aunque no suelo hacerlo, le he hablado de tú. Estaba muy asustado y me ha parecido una buena forma de darle confianza. Manuel (nombre ficticio) solo sale a trabajar y siempre lleva mascarilla (en el trabajo lleva dos)”, ha descrito el sanitario.