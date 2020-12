El diputado del PSOE Arnau Ramírez provocó hace unos días un buen alboroto en el Congreso por la forma en la que felicitó el año nuevo a los miembros de Vox. El vídeo del momento, que se produjo el 21 de diciembre, ha comenzado a correr con fuerza ahora en las redes sociales.

Todo ocurrió durante Comisión de Asuntos Exteriores, cuando Ramírez se dirigió a los diputados de Vox como “seis señores blancos, presuntamente heteros, privilegiados”.

“Han venido a decirle al grupo socialista que hablamos demasiado de feminismo en las comisiones. Seis señores. ¿No han encontrado a ninguna compañera ni para disimular?”, les preguntó.

Tras ello, les cuestionó “dónde están sus ideas para combatir la crisis climática”. ”¿O es que no hay que combatirla? ¿O es que no existe, señores negacionistas de Vox? ¿No se atreven, tan valientes que son ustedes, a dar su opinión?”, prosiguió Ramírez.

“Sin planeta ustedes no van a poder ir de caza o al golf. Ya no es que no haya igualdad”, ironizó el diputado socialista antes de dar la puntilla: “Simplemente acabar deseando feliz Navidad a todas sus señorías, feliz 2021 a todas sus señorías, y feliz 1940 a los señores de Vox”.

En ese momento se escucharon risas y los diputados de Vox pidieron la palabra para replicar a Ramírez, algo que fue rechazado por el presidente de la comisión. “Está usted asumiendo nuestra sexualidad y nuestro origen”, le criticó el miembro de Vox Víctor Sánchez del Real. “Este señor ha asumido nuestra sexualidad en público, nos está discriminando”, añadió.