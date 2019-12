Este supermercado tiene que pedir perdón por un jersey con un Papá Noel, una sustancia blanca y la frase "dejad que nieve"

El gigante estadounidense Walmart ha protagonizado una de las grandes polémicas de los últimos días a nivel comercial.

La cadena, aprovechando las proximidad de las fechas navideñas, lanzó una línea de ropa para adultos muy particulares y ofensivos para una gran cantidad de personas. El diseño de uno de los jerseys fue el objeto de la polémica.

En él, con un fondo azul, había un muñeco de nieve vestido de Papá Noel sentado en un sofá y con una mesa delante. Sobre ella, tres líneas de una sustancia blanca y delante el mensaje en inglés “dejad que nieve”.

El producto tenía la siguiente descripción en su página web, tal y como recogen medios como Global News o Independent: “Todos nosotros sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorienta y la mejor nieve viene directamente desde Sudamérica. Esa es una mala noticia para el viejo y alegre Santa Claus, que vive lejos en el Polo Norte”.

Desde Walmart Canadá, en declaraciones que recoge la propia Global News, han pedido perdón con el siguiente mensaje.

“Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca, no representan los valores de Walmart y no tienen cabida en nuestro sitio web. Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado”, aseguraron.