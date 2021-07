Un tertuliano de Cintora deja a Gabriel Rufián con esta cara tras una pregunta: "Es de cuñado"

Gabriel Rufián ha entrado en directo este martes en Las Cosas Claras, el programa de Jesús Cintora en TVE, para hablar de la Guerra Civil Española.

La contienda está de actualidad por varias razones: la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de Memoria Democrática y las declaraciones de un exministro sobre los orígenes del conflicto civil.

En un acto organizado por Pablo Casado, el exministro de Relaciones para las Cortes de España en el segundo mandato Adolfo Suárez, Ignacio Camuñas, aseguró que la Guerra Civil fue responsabilidad del Gobierno de la Segunda República: “La Guerra Civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable directo es el Gobierno de la República. Un golpe de estado no es lo que ocurrió en 1936, lo siento por lo que opinan muchos otros historiadores”.

Unas declaraciones que no reprobó el líder del PP y que han generado un importante revuelo en la opinión pública española. En dicha entrevista, Rufián ha respondido Camuñas: “Hay mucha gente que quizá pensaba estas salvajadas y se las callaba, y ahora las dice de manera envalentonada. Podemos ver que estas opiniones filo-fascistas, por no decir fascistas, antes se las callaban y ahora las dicen de manera orgullosa”.

En otro momento de la entrevista, el tertuliano Francisco Simón le ha preguntado al portavoz de ERC “como buen republicano” que qué opina de las chekas “y de todas estas cosas”: “Imagino que también se avergonzará, como buen republicano y demócrata”.

“Es de primero de troll de Twitter. Además, no da para cinco segundos en un dúplex, da para mucho más. Es de cuñado de cena de Navidad. No voy a responder a esto porque es, además, alimentar burbujas que no existen”.