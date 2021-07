Un tinto de verano político

Sánchez leyó que la sociedad estaba cambiando, que el más de año y medio de pandemia ha dejado a una España cansada y hastiada que abraza los discursos de libertad y con ganas de caras frescas. El presidente ha reaccionado con la mayor remodelación del Gobierno en la etapa democrática y enterrando lo que había sido hasta ahora el sanchismo más duro encarnado en tres personas de su confianza: Carmen Calvo, Iván Redondo y José Luis Ábalos.

El presidente del Gobierno tiene por delante dos años para darle la vuelta a las encuestas y cree que la mejor manera es con un Gobierno que beba directamente del PSOE, con mayor coordinación con Ferraz, y en el que emerge un grupo de mujeres con impronta de izquierdas y local: Isabel Rodríguez, Diana Morant, Raquel Sánchez, Pilar Llop y Pilar Alegría. Mandado además el mensaje de que quiere rebajar el tema catalán a todas horas: ir a los problemas del día a día, la recuperación en las calles, que se note el Gobierno en cada barrio. Por el momento, se centra en una negociación con Cataluña de temas materiales con la Comisión Bilateral en agosto y se deja para septiembre la reunión de la Mesa de Diálogo. La nueva ministra de Política Territorial lo ha dejado claro: se busca un acuerdo con Cataluña pero no un referéndum de autodeterminación. Fuentes de La Moncloa comentan que sí notan colaboración con la nueva Generalitat en temas más económicos donde antes no había ni llamadas. No obstante, Pere Aragonés no asistirá a la Conferencia de Presidentes. Una de cal y otra de arena: el conseller catalán sí ha participado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, el Gobierno de coalición se ha conjurado para que no haya tanto ruido como antes, cuando estaba Pablo Iglesias. Yolanda Díaz quiere lavar los trapos dentro de casa, algo con lo que están de acuerdo los socialistas. En este nuevo encaje jugará un papel muy importante el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Félix Bolaños, que ostenta la cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Esto no significa que no vuelvan los choques, como el que se avista en relación a la reforma laboral, la culminación de la ley de vivienda o la subida del salario mínimo (aunque Nadia Calviño se ha abierto a revisar esta decisión en septiembre).