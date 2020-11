Un tuitero arrasa al compartir lo que ha tenido que hacer al ir a China y lo compara con lo que se hace en España

El tuitero Nyscalo , residente en la ciudad china de Shangái, ha hecho un hilo explicando su vuelta a la ciudad asiática tras pasar unas semanas en Madrid. Su relato se ha hecho viral y en cuestión de horas ha superado los 45.000 me gusta y los 35.000 compartidos.

“Al poner un pie en el aeropuerto, te das cuenta de que has aterrizado en otro planeta. Absolutamente todo el personal del aeropuerto viste con traje protector, capucha y escudo facial incluidos”, ha descrito.

Ya en la terminal, nos asignan un QR. No hay nada abierto, ni se escuchan anuncios por megafonía. Parece vacío, pero está lleno de gente que, como yo, hace las colas en silencio. Todo está perfectamente organizado, tanto que comienzas a sentirte como una rata en un laboratorio.

De ahí le trasladaron a un hotel donde hacer la cuarentena: “Nos van separando por grupos para enviarnos a un hotel, donde haremos la cuarentena. Por si os lo estáis preguntando: sí, el hotel lo paga el viajero. Y no, no lo elije él. Y sí, todo el mundo tiene que hacer cuarentena vigilada, tanto chinos como extranjeros”.

Nyscalo ha compartido fotos de la comida que fue recibiendo los distintos días de su estancia en el hotel. En las imágenes se pueden ver distintas verduras, carnes o arroces.

“Vale, la última foto no es la comida del hotel, si no lo que me preparé el primer día que llegué a casa”, ha confesado sobre la imagen de los huevos fritos con patatas y jamón.