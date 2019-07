Él estaba en su casa y escuchó “una sirena, un frenazo y un golpe”. Así que con todo ese jaleo no le quedó más remedio que salir a ver qué había pasado.

Oigo una sirena, un frenazo y un golpe, me asomo a la ventana y veo que una ambulancia ha embestido a un turismo que iba a efectuar un giro, subiéndolo a la acera. Un accidente durante un traslado de herido. Hasta aquí, todo normal.

De pronto, he oído otra sirena y ha aparecido una segunda ambulancia (en adelante, ambulancia B) para seguir con el traslado urgente del enfermo de la primera ambulancia trasladante (en adelante, ambulancia A).

Así sigue: “De pronto, ha vuelto a sonar otra sirena y ha comparecido una tercera ambulancia (en adelante, ambulancia C) para atender a la acompañante de la enferma trasladada por la ambulancia A, víctima de una crisis de ansiedad, ya que la ambulancia B estaba preparando el otro traslado. Y claro, los de la ambulancia A no estaban para atender a nadie”.

¿Qué la historia iba a acabar ahí? No, todavía queda más trama. “La tarde no había hecho más que empezar”, describe Martínez.

“Personal de las ambulancias B y C han puesto un collarín al conductor de la ambulancia A y la ambulancia D ha llegado para proceder a su traslado, ya que también le han inmovilizado el hombro y el brazo”, describe.

Tres ambulancias no son suficientes, iba a llegar una cuarta, la D. “Esto es mejor que una serie de Netflix”, comenta.

Iba a cerrar la ventana para seguir con sus tareas, pero al final se ha quedado. Menos mal, porque a la situación solo le faltaba la llegada de la policía. Así que como buena serie han terminado por entrar en escena: Llega la policía. Dos motoristas de la policía municipal. Su cara era un poema. No sabían ni donde ir ni con quién hablar”

Y también llega la grúa para llevarse el primer turismo, mientras que los policías entrevistaban al personal de las ambulancias: “A todo esto, llega el de la grúa del primer turismo y empieza a hacer fotos a diestro y siniestro (no me extraña, por otra parte), mientras los policías entrevistaban al personal de las ambulancias A y C (la B y la D ya habían partido a efectuar sus traslados)”.