Un usuario de Amazon se convierte en trending topic por comentarios como este

Mi padre hoy ha pedido pilas por Amazon y yo, curioseando he mirado las opiniones. He descubierto un tío que se dedica a escribir reseñas chorras. Inicio hilo: PILAS pic.twitter.com/UD8m2pXS7h

Entre los comentarios destaca, por ejemplo, el que hizo a unas cuerdas de guitarra. “Ojo, sin guitarra no funcionan. He probado atarlas en dos sillas y dejar las cuerdas de tirantes, suena algo pero nada que ver con una guitarra. En cuanto me compre una subo opinión”, escribió.

Estas son otras de las perlas del ya mítico Nacho García: