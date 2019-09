Un usuario de Twitter triunfa con su respuesta a esta oferta de trabajo

“Busco peón para que me heche [sic] una mano”. Así comienza una oferta de trabajo que se ha hecho viral por su contenido y por la respuesta de un usuario de Twitter, El Bacteria, que no dudó en escribir al autor.

En su denuncia, primero privada y posteriormente pública a través de la red social, este usuario ha contado su experiencia: “Resulta que el domingo me quedo sin trabajo, se me acaba el contrato y mirando cosas me he encontrado con esto. Me parece un abuso y se lo he hecho saber y mañana voy a ir denunciarle”.

La oferta original, publicada en milanuncios, se dirigía únicamente a “gente que viva en Fuerteventura”. En concreto, “busco peon para que me heche una mano a limpiar un local, picar unas cosas. . . pago a 4 euros la hora si te interesa dime algo”.

Inmediatamente, el usuario que ha destapado este anuncio escribió al teléfono de referencia y mandó el siguiente whatsapp: “A cuatro euros la hora? Con tu teléfono (que aparece tachado) y un pantallazo voy mañana mismo a denunciarte. Sinvergüenza”.

Sin embargo, la historia no acaba ahí. El “empresario” le contestó, profundamente ofendido y le dedicó varios improperios de muy mal gusto: “Denuncia a tu madre que cobra más barato”. “Payaso”. A continuación, varios emojis simulando el gesto de una peineta, acompañado de “para que denuncies eso también, payaso, que eres un payaso”.