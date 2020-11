Un usuario del SEPE denuncia ser víctima de una "paliza" de dos trabajadores

Después de “dos meses y medio de espera”, Pablo Puyol acudió a su cita en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para tramitar un ERTE. Sin embargo no llegó al puesto. Este usuario denuncia haber sufrido una “paliza” por parte de “un auxiliar y el vigilante de seguridad”, que no le permitieron entrar a la sede. Los hechos, que ya están en manos de la policía, han sido calificados como “lamentables” por fuentes del SEPE, que culpan al usuario de “actitud violenta”.

“Yo tenia cita previa en el SEPE de O´Donnell, Madrid, el viernes al mediodía. Cuando fui a entrar, el auxiliar de la puerta me paró y al explicarle que era una consulta sobre un ERTE me dijo que no atendían presencialmente ese tema. Que lo reclamase por la web, pero yo me negué; si pedí cita previa dos meses y medio antes fuera para que me atendiese un funcionario. Y dije que no me iba a ir”, comienza recordando Pablo.

Asegura este trabajador en desempleo temporal que “el auxiliar se puso chulo y me advirtió que o me iba o llamaba a seguridad”. “Inmediatamente vino el vigilante de seguridad y se me encaró diciendo que o me iba o me sacaban la porra. Yo respondí que ni se les ocurriera ponerme la mano encima”.