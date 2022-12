Un usuario responde a este tuit de Gorka Landaburu y él deja una réplica demoledora

Gorka Landaburu no dudó en criticar las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo y aseguró que “fecha apuntada”. “Día que PP,VOX y el poder judicial intentaron amordazar al Parlamento”, razonó en Twitter.

No es muy normal que Eta te mande una bomba y te hiera seriamente, y que luego des la razón irracionalmente a la alianza de exetarras y golpistas cuando te mandaron la bomba precisamente para esto: demoler la Constitución, ahora con un golpe lento de Estado. Pero de todo hay. https://t.co/w2O4s6mbXr

Pero, después de ver la reacción del usuario, Gorka Landaburu n+o se ha mordido la lengua y no ha dudado en publicar otro mensaje que se ha convertido en un fenómeno viral en redes.

“Lo que no es normal, es que apoyes a partidos que no reconocen a un gobierno legítimo y que utilizan a los jueces para desestabilizar al ejecutivo y al Parlamento”, ha señalado, justo antes de pedirle que “por favor no utilices mi atentado para tus justificaciones”.