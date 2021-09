Un vegano de 'First Dates' indigna a muchos en Twitter por lo que le hizo a su cita

El programa de Cuatro First Dates repitió este miércoles un programa que emitió en octubre de 2019 y ha conseguido un curioso fenómeno: que fuese más comentado en Twitter que el capítulo nuevo.

Todo ello se debe a Alexis, un participante vegano que ha causado una gran indignación en las redes sociales por su actitud con su cita, una mujer llamada Bárbara.

Él se mostró muy comprometido con la causa desde el principio y de hecho llevó una camiseta en defensa de los animales, pero ella intentó esquivar el tema. Todo estalló con una simple pregunta. Alexis quiso saber en qué trabajaba Bárbara: “Tengo un trabajo normal, pero la verdad...”, dijo ella. Y se armó la marimorena.

“A ver qué es normal, porque a lo mejor normal para ti es ser carnicera y para mí no”, avisó el chico. Y ella dijo unas palabras que precipitaron los acontecimientos: “Uy, qué cansino eres...”.

Ante esa reacción, Alexis dijo basta: “Ha sido una falta de educación por el tono. El tono me ha parecido que era un ’me estás aburriendo”, dijo a las cámaras.

“Lo vamos a dejar aquí. No me interesa ni una amistad ni nada contigo. No me gusta tu carácter ni tu forma de ser. Soy muy sincero y paso de estar perdiendo el tiempo. Prefiero hacer las cosas así”, aseguró Alexis antes de levantarse e irse.

″¿Pero te vas a ir y todo?”, preguntó una Bárbara ojiplática. “Sí, sí, sí. No voy a permitir más que cuando hablo de animales digas: ’Ya estás con los animales’. Y prejuzgando y demás. Y dirás: ¿Yo hago eso? Ya te darás cuenta cuando lo veas. Ahí tienes mi parte de la cena. Un placer”.