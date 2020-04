Un virólogo explica qué puede ocurrir si los niños van a lugares como supermercados y farmacias

En el mismo sentido, Errejón ha subrayado que “el objetivo era que los niños y niñas salieran a la calle y pudieran pasear, no solo a espacios cerrados donde hay más riesgo de contagio”. “El Gobierno debería rectificar”, ha avisado.

“Dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados. Franjas horarias establecidas por edades y zonas de juego habilitadas y controladas para ello”, ha escrito el dirigente de ERC.

En las redes sociales son muchos los que apuntan que no es buena idea meter a los pequeños en lugares como farmacias y supermercados y diputados como Íñigo Errejón y Gabriel Rufián ya han hecho público su desacuerdo.

Pero no sólo eso. Algunos reputados expertos ya están avisando de que dejar que los niños se metan en espacios cerrados llenos de gente es una pésima idea.

Conferencia de Prensa:¿Los niños podrán ir al supermercado? Primera medida de desescalado? No hay sitios de menor aglomeración y diversidad de población q los supermercados? Dejar salir a los niños de casa para q puedan acompañar a los supermercados? Un poco de sensatez. @mlalanda

Paula Lopez-Roa, microbióloga del Hospital 12 de Octubre, ha respondido a ese mensaje mostrando su absoluto sorpresa por la medida.

“Lo estoy escuchando en directo y no doy crédito. Los niños no tienen permiso para pasear sino para acompañar a los adultos a las tareas que ya tenían permitidas. No pueden ir a la escuela pero pueden ir a un supermercado donde suele hacer aglomeración de gente”, ha reflexionado.