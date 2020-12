Joan Pons, el voluntario español en los ensayos de la vacuna de Oxford, ha protagonizado este miércoles un momento de tensión con Ana Rosa Quintana al inicio de la entrevista que la periodista le ha hecho en su programa de Telecinco.

Todo ha ocurrido después de que la presentadora afirmase que Pons había recibido el placebo, y no la vacuna verdadera, y que por eso se infectó con el coronavirus hace algunas semanas.

“Es enfermero español, voluntario de la vacuna de Oxford, aunque le pusieron el placebo y lo cogió, porque era el placebo. Pero ahora ya... ¿ahora te vacunan, no te vacunan o tú vacunas? ¿Cómo va la cosa, Joan?”, quiso saber Ana Rosa Quintana.

La respuesta del voluntario fue inmediata: “Hola, muy buenos días. Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información pues que me lo diga. Yo no sé si me han puesto el placebo o la vacuna”.

La réplica dejó totalmente descolocada a la periodista, que tardó uno instantes en reaccionar: “Ah no, ah pues yo había entendido... igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído”. “No, no lo sabe nadie”, zanjó el voluntario.

“El domingo nos mandaron un email a todos los voluntarios que iban a hacer ese proceso de decir si tenemos la vacuna o el placebo. Y si me han puesto el placebo pues sí, me voy a vacunar porque lo importante es que nos vacunemos”, remató.

Pons dio positivo por coronavirus en octubre y tuvo síntomas leves. En una entrevista con El HuffPost, explicó que los síntomas leves se pueden producir durante la batalla contra el coronavirus, pero que, en caso de funcionar la vacuna y no formar parte del grupo placebo, esta evitará que el virus llegue a la sangre, a sus órganos vitales y tenga consecuencias negativas para su salud.

“Tengo un poco de miedo, no te voy a engañar porque no sé si me han puesto el placebo o la vacuna. Si es la vacuna estoy convencido de que esta es la razón por la que la fiebre no me ha subido y no tengo ningún síntoma”, sentenciaba.