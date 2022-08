Un 'youtuber' amenaza con cobrar 2.500 euros a un bar porque no le dejó irse sin pagar

Escalona formula estas declaraciones mientras pide a sus seguidores que no dejen reseñas negativas al local, en una afirmación que precisamente podía generar lo contrario. Precisamente, según ha comunicado la empresa gallega en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, “ cobrar por nuestro trabajo y no pasar por el aro de esta persona, ha supuesto decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo”.

Escalona pide disculpas entre lágrimas

Entre lágrimas, pide disculpas a sus seguidores por haber estado ausente los últimos días, “podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido”. Así, Escalona asegura que “no estaba preparado para todo esto que me ha venido” y comienza a relatar varios sucesos que prueban que su reacción en Vigo no gustó nada a muchas personas.

Escalona afirma que acudió a cenar con su mujer a un restaurante en Madrid y el gerente del bar les echó y que “le dijo que no quería indeseables en su local y que antes de que pidiera que me pusieran reseñas que las metiera por el culo”. También ha explicado que ha tenido que cerrar redes sociales, “me he tenido que quitar Twitter, no he podido salir de mi casa”.