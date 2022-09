Una afirmación de Garriga (Vox) deja a Gemma Nierga perpleja: dice que no había oído jamás eso

Esa sentencia dejo completamente anonada a la presentadora, que no pudo ocultar un gesto de sorpresa. “He puesto cara de sorpresa porque no conozco ningún caso. ¿Usted sí?”, preguntó.

Garriga, asintiendo con la cabeza, afirmó: “Sí, sí”. ”¿Algún independentista que se ha pasado a Vox?”, insistió Nierga complemente atónita. “Le puedo dar fuera de cámara comercios de varios barrios que he recorrido en Cataluña que me decían con ojos en las lágrimas (sic) ’yo era independentista, yo votaba al señor Junqueras pero ahora voto a Vox”.

“Perdone, a mí si me atracan me preocupa igual que me atraque un extranjero que me atraque un nacional. ¿Por qué expulsar a un extranjero que está en situación legal y por qué no expulsar al nacional?”, cuestionó la presentadora.