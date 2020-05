Una batalla más de Julio Iglesias con Javier Sánchez, su hijo no reconocido

Javier Sánchez tiene nueve hermanos por parte de padre, pero no comparte apellido con ninguno de ellos. El hijo no reconocido de Julio Iglesias lleva tres años luchando en los tribunales y su madre, María Edite, empezó mucho antes, hace 30, a los 13 años de Sánchez.

El parecido físico entre el artista que ama la vida y ama el amor, el mismo que es un truhán y un señor y Javier Sánchez es incuestionable. Tan incuestionable como las pruebas de ADN que dieron positivo en coincidencia genética. “Siempre me he imaginado que me invitaba a su casa a cenar o comer. Antes soñaba que estábamos solos”, ha explicado Sánchez en una entrevista a El País .

“Sentir cariño hacia alguien que no has tratado y no conoces es difícil. Mi padre supo de mi existencia cuando yo tenía un año [...] Ha habido momentos en los que he llegado a odiarlo. Ahora creo que seríamos buenos amigos”, explica.