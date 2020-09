Una broma sale mal en los Emmy y Jennifer Aniston se convierte en todo un 'meme' por salvarla

ABC via Getty Images

ABC via Getty Images Jennifer Aniston tratando de apagar el fuego con el sobre de la ganadora a Mejor actriz de comedia.

Primero le echaron gel hidroalcohólico y posteriormente lo tiraron a una papelera donde le prendieron fuego y Aniston tuvo que apagarlo con un extintor. Hasta ahí un sketch normal de una gala de este tipo, pero el fuego no se apagó a la primera. Ni a la segunda.

En la línea de mi vida yo soy Jimmy Kimmel. El fuego es 2020. Jennifer Aniston no ha llegado 💀 #Emmys pic.twitter.com/7cTICA5GyY

Este momento no fue el único por el que Aniston se convirtió en protagonista a pesar de no llevarse ningún galardón. La actriz se reunió con sus compañeras de Friends Lisa Kudrow y Courtney Cox para recibir su nominación a Mejor actriz de drama por The Morning Show, aunque la ganadora finalmente fue Zendaya por Euphoria.

″¿Vivís juntas?”, preguntó Jimmy Kimmel. A lo que Phoebe, Rachel y Monica respondieron: “Vivimos juntas desde 1994”.