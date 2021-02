Una buena noticia: Cataluña bendice el diálogo

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Un cartel de la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, medio arrancado deja ver otro del candidato del PSC, Salvador Illa, ganador de las elecciones.

El conflicto político catalán solo tiene una salida sensata que no dinamite la convivencia: la negociación y el pacto. Solo mediante un acuerdo, España podrá estabilizar una situación que lleva una década enquistada y que imposibilita el normal funcionamiento de las instituciones. También de la propia política, perdida en un juego tóxico de vetos e insultos que atenta contra la base de la democracia: la aceptación y la inclusión en el tablero de quien piensa diferente.

El país se juega mucho, especialmente tras la crisis sanitaria y económica desatada por un virus que surgió en China hace algo más de un año y que demuestra que las fronteras no existen. España, y también Cataluña, debe gestionar en los próximos años una histórica lluvia de millones con sello europeo encaminada a modernizar un modelo productivo demasiado dependiente del turismo que la pandemia ha demostrado frágil en un mundo cada vez más competitivo.

La necesidad de contar con instituciones al servicio de los problemas de los ciudadanos es imperiosa. Toca gestionar y anteponer el día a día al simbolismo de una república imaginada. La aspiración de los independentistas es legítima, sin duda, pero esta no puede situarse por encima de quienes no quieren la secesión. No solo en Cataluña, sino en el resto de España. Este país es una casa común y todos tenemos derecho a decidir qué queremos ser y cómo queremos vivir.

Es la voluntad que subyace al consenso la que cambia la realidad. Por eso, cualquier salida, por difícil que parezca, debe producirse con arreglo a las normas vigentes y a las que pudieran nacer fruto de acuerdos políticos. Lejos de lo que creen muchos fanáticos del lazo amarillo, la mayoría de españoles desea vivir en paz con Cataluña por mucho ruido que haga la extrema derecha.