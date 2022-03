Una camionera carga contra el líder del paro de transportistas: "¿Quién eres tú?”

La camionera Begoña Urmeneta, con más de 25 años de experiencia en el sector, c argó este domingo en La Roca contra el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que es la única organización que mantiene el paro de transportistas, que dura ya cerca de dos semanas .

Urmeneta fue preguntada por Hernández y no se cortó a la hora de dar su opinión: “Como asalariada del sector y persona que adora mi trabajo, ¿quién eres? Porque no tienes ningún camión y no eres asalariado, según tú. ¿Quién eres tú para representar al transporte?”.