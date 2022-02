"Una carta y todo arreglado": critican las promesas de Ayuso a los desalojados en San Fernando de Henares

“Puedo solo imaginarme lo duro que está siendo para todos vosotros abandonar vuestro hogar. Salir de casa en estas condiciones es mucho más que cambiar de techo. Soy consciente del tremendo perjuicio que os estará causando perder tantas cosas. Además de lo material, está dejar tu barrio, así como las incomodidades que hoy vivís en el día a día, el cambio de rutinas...”, ha escrito la presidenta a los vecinos.

“Estamos a vuestro lado y os garantizo que no dejaremos de trabajar un solo momento, porque este problema es nuestra mayor prioridad”, ha concluido, al tiempo que les ha ofrecido su correo electrónico para cualquier asunto que le quieran comunicar y ha asegurado que todo el Gobierno trabaja a su disposición.

El rechazo de los vecinos

Sin embargo, la respuesta de los vecinos afectados al gesto de Ayuso ha sido unísono. Desde la Plataforma de Afectados por el Metro de San Fernando le han querido recordar a la presidenta madrileña que son más de 200 familias las afectadas por los desalojos y las grietas en sus viviendas y no 35 como hace referencia ella.

“No nos vale el pan para hoy y hambre para mañana”, han criticado desde su perfil de Twitter donde también han exigido soluciones rápidas por un problema generado por Metro de Madrid y la propia comunidad.

Pero este no ha sido el único rechazo que ha recibido la carta de Ayuso. Otros usuarios han cuestionado el “afecto y la solidaridad” de Ayuso con el caso. ”¿Y dónde recogemos estas flamantes cartas? Recuerda que no tenemos casa, no tenemos buzón. No podemos acceder”, ha recordado otro perfil de los afectados.

El próximo miércoles, los vecinos de San Fernando han convocado a una manifestación en apoyo a los afectados para exigir soluciones a Ayuso, este miércoles 9 de febrero a las 18:30 horas en la calle Presa.