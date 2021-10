Una chica pierde su cartera y el mensaje que recibe en Twitter le deja sin palabras

“Hola, eres Beatriz Sevilla Montero?”, comenzaba a escribir el desconocido. “Perdón por escribirte así tan aleatoriamente, es que me he encontrado una cartera en el suelo llena de tarjetas y he estado buscando información para devolverla y pues, no sé cómo, he llegado a tu perfil”, continuaba.

“OSTRAS SI”, contestó Beatriz, sorprendida por la honradez de esta persona. Ella no es la única que ha vivido una experiencia de este estilo, otros muchos usuarios de Twitter aprovecharon para contar sus propias anécdotas en situaciones similares.

“Con 14 años perdí mi cartera en Barcelona, en una excursión. Tenía la documentación y 10.000 pesetas. Imaginad para un niño ese dinero en el año 87. Pues llegó a mi casa en una carta y con dinero incluido”, comentaba @LouridoCesar en el post.