Imaginad que, cada vez que vais a entrar en un edificio (ya sea vuestra vivienda, vuestra escuela, vuestro centro de trabajo, unos grandes almacenes, da igual), decidierais no hacerlo porque "no os fiáis del arquitecto que lo diseñó ni de los obreros que lo construyeron". 🧵👇🏻👀

O que, cada vez que tenéis que conducir un coche, prefiráis no hacerlo porque "seguro que estos mecánicos e ingenieros no tienen ni idea de cómo fabricar un coche fiable". ¿A que suena ridículo?

“O que, cada vez que tenéis que conducir un coche, prefiráis no hacerlo porque ‘seguro que estos mecánicos e ingenieros no tienen ni idea de cómo fabricar un coche fiable’. ¿A que suena ridículo?”, pregunta.

Franco-Luzón, cuyo hilo de tuits acumula más de 3.200 retuits y 7.400 ‘me gusta’ en un día, pide a sus seguidores que hagan el ejercicio de imaginar que cada vez que entran en un edificio (ya sea la vivienda, la escuela, el centro de trabajo o unos grandes almacenes), decidieran no hacerlo porque no se fían “del arquitecto que lo diseñó ni de los obreros que lo construyeron”.

La científica ahonda un poco más en esa línea y cuestiona que suena todavía más ridículo si la gente, creyendo que los arquitectos o ingenieros no hacen bien su trabajo, leyese un par de manuales, hiciera una búsqueda en internet y se lanzase a construir su propio edificio o su propio coche.

“Entonces, ¿por qué muchas personas se creen con la potestad de pensar que los científicos no sabemos hacer nuestro trabajo, y que lo que hacemos no funciona bien o no es seguro? ¿Por qué no se cuestiona el modo de trabajar de otros profesionales, pero sí el del científico?”, se pregunta.