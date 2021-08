Una colaboradora de 'Las cosas claras' carga contra la última decisión de RTVE

El pasado 22 de julio, se emitió el último programa de Las cosas claras, el espacio informativo que presentaba Jesús Cintora en La 1.

“Sin ustedes no tiene sentido nada. Tengo la enorme suerte de que hay gente que me defiende porque no comprende las cosas, no las acepta, en las redes y donde sea”, afirmó el periodista en su despedida.

Cintora, en ese último día, remarcó que “nos quitaron de un programa con un Gobierno. Nos quitan también con otro Gobierno”. “Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos. Hagan periodismo y muchísimas gracias”, remató.

Desde entonces, los más críticos a la decisión no han dudado en echárselo en cara a RTVE. Algunos de los propios colaboradores del espacio también han cuestionado la decisión.

Gloria Marcos, excoordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià entre los años 2003 y 2009, ha cargado en Twitter contra el ente público.

“TVE repone Verano Azul, a la vez que quita Las cosas claras y despide a Jesús Cintora. La TV pública recupera la cutrez y la caspa del franquismo. Vaya con el gobierno de izquierdas”, ha asegurado.

Este lunes, La 2 de TVE comenzó a emitir la reposición número 14 de la mítica serie de los 80 Verano azul.