Una comensal de 'First Dates' deja a Sobera con esta cara cuando le dice quién cree que es

FIRST DATES

Curioso el momento que se ha vivido en el programa de este miércoles en First Dates , el programa que presenta Carlos Sobera en las noches de Cuatro . Macarena ha llegado al conocido restaurante en busca del amor y nada más llegar ha solventado una duda que tenía.

La comensal ha visto a Carlos Sobera y le ha dicho si era Karlos Arguiñano: “Oye, ¿ tú eres Karlos Arguiñano o no ?”. “No, yo soy Sobera. Qué bueno, Karlos Arguiñano”, ha respondido él sorprendido.

“Me sonaba de algo. Digo, ¿este es el que cocina o no es el que cocina? Karlos Savedra (sic), el presentador de First Dates. Digo hostia, la he cagado, pero bueno”, ha dicho después a cámara.