Una concejal de Vox en Zaragoza: "Mi despacho está abierto para todos: gays, lesbianas, normales, no normales..."

Carmen Rouco, concejal de la formación ultraderechista Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha generado polémica con sus homófobas palabras durante una intervención en la Comisión de Acción Social y Familia.

En el vídeo compartido por el Grupo Socialista en este Consistorio a través de su cuenta en Twitter, podemos ver a esta concejal dirigirse a un miembro de otra formación y espetarle lo siguiente:

“Cuando quiera tiene mi despacho abierto y podemos hablar, cuando quiera, de todos los temas. Si quiere, pero bueno, en aras de la democracia y de la libertad. Si no le interesa, ese es su problema. Desde luego, mi despacho está abierto para usted y para todos: gays, lesbianas, normales, no normales...”.

″¡Cómo que normales!”, se escucha a un concejal reaccionar airado ante esta absoluta barbaridad.

Una salvajada que, lejos de ser rectificada por Rouco, fue ratificada añadiendo algo más de polémica:

“Le voy a decir, simplemente, que tiene todos los derechos, por supuesto que sí, si nadie se lo quiere negar. Si quiere tergiversar mis palabras, lo puede hacer. Pero está grabado, claro que sí, y he dicho gays, lesbianas, normales, chabolistas y todos. Porque dentro de los que no están aquí, hemos hablado de los discapacitados. Hemos hablado de los discapatizados (sic), sí señor. ¿O no lo hemos hablado? Porque yo lo he dicho en mi intervención y por eso digo que el despacho está abierto para los gays, las lesbianas, los discapacitados. Como he dicho, ¡normales, claro que sí! ¿Es que hay algún problema?”.