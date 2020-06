Una concejala del PP de un pueblo de Málaga se defiende tras asistir a un pleno en bikini desde la playa

En declaraciones a El País, Moreno se ha defendido: “Quizá podría haberme ido al coche o quitar la cámara como hacen otros, pero inocentemente me quedé ahí. Entono el mea culpa por no haber cambiado de sitio y pido disculpas a quien no le pueda parecer decoroso”.

La política ha subrayado también que “a veces hay quien apaga la cámara o pone la cámara mirando al techo”, pero que ella quiso estar ahí para cumplir con sus obligaciones.

“Se habla de la mujer, de la conciliación laboral y familiar… y ahora resulta que esto es un problema grave”, ha insistido la concejala . Además, ha declarado que lo que más le preocupa es que cree que ha sido “alguien de su propio partido el que ha hecho las capturas de la reunión en la pantalla de un ordenador”.