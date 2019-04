Una concursante de 'Boom' invita a Juanra Bonet a acudir al psiquiatra

″¿Con un librito de autoayuda no me vale?”, ha preguntado Bonet. En ese momento, la concursante ha contestado con contundencia. “No, no. Los liros de autoayuda... hay que tener mucho cuidado. Porque no todos sirven. Hay algunos que están bien, pero se ha puesto mucho de moda y hay que tener cuidado, porque hay cosas que están bien explicadas pero hay otras que...”, ha argumentado la mujer.

“Mejor vente al hospital donde trabajo”, ha añadido, repitiendo la oferta.

Después, al descubrir que otro de los integrantes del equipo era médico, Bonet no ha podido contenerse y ha soltado una ironía: “Esto es un plan del programa porque han visto que necesito algo...”