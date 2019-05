Durante la emisión, hubo lágrimas, risas y mucha emoción. Pero que la media de los participantes estuviese en torno a 80 años no hizo que estos se mordiesen la lengua. Germa, una madrileña de 87 años , fue una de las participantes en estas Audiciones a ciegas y, aunque no consiguió que ningún coach se girase ante su interpretación del tango Nostalgia, de Carlos Gardel , sí que se la recordará por los comentarios que le soltó a Paulina Rubio.

Nada más acabar su actuación, la mexicana quiso animarla a que no dejara de cantar —en su presentación dijo que nunca lo había podido hacer por su padre, y después, por su marido—. Y ella fue clara y concisa: “No creo que me quede mucho, porque los 90 ya están encima”.

Así de potente empezó y siguió. Rubio le dijo: “Me hubiera encantado poder contar contigo durante más tiempo aquí, que vinieras al plató y cantases siempre”. La octogenaria le soltó: “Me has escuchado y me has visto y no me has dicho nada”.

La mexicana intentó volver a salir del paso diciéndole “lo has hecho muy bien”. Pero Germa no se iba a callar. “Pues no se ha notado. No te has dado la vuelta”, le dijo. Tras esto, Rubio destacó la canción elegida, que habla del paso del tiempo y la edad, “has hecho muy bien en elegirla”. “Por eso la ha hecho”, zanjó la concursante.

La cara de Paulina Rubio era un poema.