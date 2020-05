Ahora, Saray se ha despachado a gusto en un directo en Instagram, donde ha cargado contra los jueces y contra varios de sus compañeros. La concursante ha señalado, desde la cuenta oficial que le ha dado el programa, que le han bloqueado los directos.

“Jordi, el cerdo”, dijo Saray de Jordi Cruz, jurado del concurso junto con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. “Jordi Cruz, al que muchos decís que tiene educación... Pues el perro ha dicho que la perdiz merece más respeto que Saray. Tú si que no mereces respeto... Becarios, becarios, de los becarios tienes que estar pendiente. No tienes respeto a las personas, como no me lo has tenido a mí”, ha afirmado según ha recogido 20 Minutos. 

“Pepe parecía que tenía un palo metido por el culo. Siempre ha sido un tieso y un estirado”, ha dicho esta vez en referencia a Pepe Rodríguez.

Además, en un storie, Saray se hace eco de unas declaraciones de Jordi Cruz, en las que dice “me merece más respeto la perdiz que Saray”.

“Que yo no me merezco respeto. Yo soy un ser humano aunque no sea rica y poderosa como tú, pero soy una persona con un corazón limpio. No como tú, que lo tienes podrido”, ha respondido la concursante en Instagram.