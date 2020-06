Una concursante de 'OT 2020' habla sobre la pulla que le lanzó a Pablo Motos: "Era necesario"

“Te deseamos lo mejor del mundo, que tengas muchísima suerte. Te lo mereces todo, tú, tu acento andaluz, tu saber estar y tu artisteo”. Con estas palabras despidió Samantha, concursante de OT 2020 (TVE), a Roberto Leal en la final del programa.

Los triunfitos le quisieron mostrar de esta forma su afecto al que fue presentador del talent de 2017 a 2020 al darle también un regalo, pero muchos vieron en ese “tu acento andaluz” una pulla a Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero (Antena 3) entrevistó a Leal unos días antes de que se estrenara como presentador de Pasapalabra y le preguntó si suavizaría su acento para que se le entendiese mejor en el concurso.

Este martes en una entrevista con la revista online Your Way Magazine, Samantha ha admitido que fue una pulla clara a Motos. “Sí, lo fue, abiertamente fue una pullita porque lo vi de muy mal gusto y sé que Roberto no se lo dijo, pero para él también lo fue. Lo sé porque lo supongo no porque me lo haya dicho”, señala la triunfita.

La alicantina ha señalado que Leal no suele contestar ante las polémicas y este tipo de comentarios.“Roberto no tiene maldad y no es capaz de decirle a alguien que le ofenda: ’Oye, gilipollas”, añade. “Creo que era necesario lanzarlo en prime time, no solo por él, sino por todos los andaluces, que nadie les diga que tienen que rebajar su acento”, enfatiza.

“Si algo bonito tiene España son los acentos, que cada provincia es un mundo”, concluye antes de recalcar junto al periodista que cuestionar a alguien por su acento está “pasado de moda”.