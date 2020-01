Una concursante de 'OT 2020' se moja: "Es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata"

El canal 24 horas de Operación Triunfo es un filón para los espectadores del formato.

Los seguidores del concurso pueden ver todas y cada una de las acciones que realizan los triunfitos durante el día y saber exactamente en qué punto están las actuaciones de cara a la gala de los domingos.

También se puede ver cómo comen, cómo conversan entre ellos y hasta cómo se lavan los dientes. Cuando sucede algo relevante, son los propios fans del concurso los que suelen coger el vídeo de YouTube y subirlo a Twitter.

Ha sido Maialen la protagonista del último vídeo viral en Twitter sobre OT. La concursante se ha llevado el aplauso generalizado de la audiencia al mostrarse así de contundente sobre la tauromaquia.

“Se les puede sacrificar poniéndoles una inyección y que el animal no sufra o metiéndole en una plaza haciéndole un estrés del copón clavándole banderillas en la espalda mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose”, ha dicho sobre los toros.

Y ha sido muy crítica: “Hostia, es que es muy nazi. Ostras, hay que ser muy psicópata, eh. Mucho”.

“Para mí es la vergüenza de la cultura española”, ha respondido Javy.

“Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan el dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos”, ha proseguido Maialen.

Ariadna por su parte ha asegurado que “está en contra totalmente” de la tauromaquia, “que le parece horrible” y que su final tiene que ser “algo progresivo”.

En Twitter, y bajo la etiqueta de #OTDirecto23E, ha circulado el vídeo y varios de ellos alcanzan los más de 1.000 compartidos.