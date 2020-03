Una conocida diseñadora, en el ojo del huracán por sus polémicas palabras sobre el coronavirus: "Nadie al volante"

La instagrammer, diseñadora y actriz Miranda Makaroff es una de las más populares en España al contar en su perfil de esta red social con más de 325.000 seguidores.

En las últimas horas, la catalana se ha visto envuelta en una polémica a raíz de un mensaje que colgó en sus stories en el que hablaba del coronavirus y que le ha valido un aluvión de críticas.

Makaroff colgó tanto siguiente texto en su Instagram y se grabó un vídeo breve:

Para los que os interese este punto de vista. Se trata de un virus de laboratorio y el peligro esencial es el pánico que están generando los medios y las decisiones políticas de la oscuridad para hacer descender la frecuencia vibratoria de la humanidad que ese estaba elevando progresivamente hacia una más global y evolutiva. Es un virus conocido desde hace 40 años y pertenece a la familia del SARS, de las vacas locas, del ébola o de la fiebre aviar. Y ¿qué hay detrás de este asunto? Se está tratando de limitar el libre movimiento de las personas, de fortalecer el poder del estado y el control de los datos personales, además de bloquear el crecimiento económico de China (los chinos debían saber de qué se trataba cuando reaccionaron tan pronto creando superhospitales en dos o tres semanas) e incluso intentar la vacuna universal que incluya nanotecnología de control.

El control de Hong Kong por los chinos no es lo de menos,ni los intereses farmacéuticos que viven de la enfermedad. Tenemos una vez más que mantener la calma a toda costa y no dejarnos llevar por la histeria. Las fuerzas de luz vigilan los intentos nucleares, las epidemias, las guerras, las catástrofes naturales, las redes del 5G y las manipulaciones pseudocientíficas de los laboratorios farmacéuticos.... ¿Qué podemos hacer como defensa? Hacer respiraciones yóguicas; pasear por la naturaleza, hacer ejercicio y calmar el sistema nervioso para no dejarse agitar por los fantasmas desatados por las organizaciones transnacionales.

También es importante activar la fuerza interior y la luz que poseemos dentro, mantener la perfección de nuestro cuerpo y la defensa contra toda fuerza negativa o depredadora. Elevar la frecuencia del croazón, con alegría y vitalidad, sin miedo y con confianza en el Espíritu de vida. Nos olvidéis de la risa sanadora”.