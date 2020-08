Una criatura "fantasma" antártica ha sobrevivido a 30 edades de hielo

Una criatura primitiva parecida a un insecto, que ha sobrevivido a 30 eras glaciales, ha sido redescubierta recientemente en la Antártida por un equipo de científicos que la estuvo buscando durante décadas.

“Esto es a lo que nos referimos cariñosamente como el colémbolo fantasma”, explica Byron Adams, profesor de biología de la Brigham Young University (BYU), que realiza investigaciones en la Antártida.

“Y lo llamamos el colémbolo fantasma porque es blanco, como un fantasma, pero como no lo habíamos encontrado después de buscarlo durante años y años y años, comenzamos a preguntarnos si era real, si realmente existía”, señala.

En un artículo publicado el 24 de agosto de 2020 en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores utilizan la historia de pequeños animales antárticos microscópicos para solidificar exactamente cómo se desarrolló la dinámica de la capa de hielo a lo largo del tiempo y cómo afectaron los ecosistemas históricos.