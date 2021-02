La viróloga Sandra Ciesek, una de las científicas más importantes de Alemania, ha asegurado de que la pandemia se irá cuando todo o casi todo el mundo esté vacunado, pero ha avisado de que el “virus permanecerá”.

En una entrevista en Focus, la experta explica que “probablemente” el coronavirus se convierta en un virus endémico, aunque habrá una inmunidad colectiva gracias en parte a las vacunas. “Pero no estará derrotado”, zanja.

Ciesek lo compara con la gripe, hacia la que hay “una especie de inmunidad básica” porque “algunos están vacunados y otros la han tenido a lo largo de su vida”, por lo que es difícil que de problemas pese a que cada año hay nuevos contagios.

“Porque siempre hay ‘gente nueva’ que viene a este mundo. Si nace un niño, no tiene protección inmunológica. A más tardar en el colegio, se encontrará con un grupo más grande de personas por primera vez y es probable que se infecte. Entonces, si los niños no están vacunados contra el virus, y eso ya en la infancia, las infecciones se repetirán una y otra vez. En el futuro, los niños en particular se infectarán con Sars-CoV-2”, pronostica.

Ciesek destaca que, por ahora, las vacunas se están acercando con mucho cuidado a los niños y todavía hay que adaptar las inyecciones y los estudios a grupos de edad cada vez más jóvenes.

“Sin embargo, todavía no se ha decidido si todos los niños, especialmente los bebés, serán vacunados de forma rutinaria en el futuro. Hay que sopesar dos puntos: el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse gravemente”, resalta antes de insistir en que la verdadera pregunta que hay que hacerse es: ”¿Qué hace la vacuna por este niño, si es muy probable que la infección solo le provoque resfriado? Los padres tendrán que decidir eso en el futuro”.

La viróloga matiza que “hay niños que pertenecen a un grupo de riesgo” porque “tienen enfermedades previas” y, en esos casos, cree que “definitivamente deben ser vacunados” cuando sea correspondiente.