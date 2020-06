Una de las mayores expertas del CSIC da la respuesta perfecta a Miguel Bosé y al cardenal Cañizares

Margarita del Val, una de las virólogas mas reputadas del CSIC, ha dado en Espejo Público la respuesta perfecta a quienes en los últimos días están difundiendo bulos sobre las vacunas y, más concretamente, sobre la del coronavirus.

Por ejemplo, el cantante Miguel Bosé y José Luis Mendoza, el presidente de la Universidad Católica de Murcia, han asegurado que personajes como Bill Gates o George Soros quieren “controlarnos” metiendo chips en las vacunas para manejar la voluntad de todo el mundo. Mientras, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que la vacuna contra el coronavirus “se fabrica a base de células de fetos abortados”.

Susanna Griso ha preguntado a Margarita del Val sobre ello y la experta ha sido tajante al no querer ni dar importancia a esas palabras. “Yo lo siento, pero yo no voy a entrar a bulos, ¿eh? Lo siento, no. Les cuento los datos científicos que puedan existir sobre lo que quieran, sobre la epidemia, sobre inmunología, pero no voy a entrar en espirales de bulos. Lo siento”, ha querido zanjar la viróloga.

Griso ha tratado de profundizar, pero Del Val ha sido tajante de nuevo: “Los bulos se definen porque tienen unas palabras que enlazan con algo que podría ser verdad, lo desvirtúan totalmente, lo sacan de quicio y lo hacen parecer que sea verdad”.

Por otro lado, la experta ha vuelto a avisar de que, si no se toman las medidas adecuadas de precaución, el rebrote del coronavirus podría llegar “pasado mañana”, en sólo dos semanas.

En este sentido, ha defendido que lo que de verdad funcionaría para evitar contagios con turistas extranjeros sería imponer una cuarentena obligatoria de 14 días según entren estos en España y después hacerles los test.

“Hay virus circulando tanto como antes del estado de alarma”, ha alertado.