Una de las muertes más recordadas de 'Juego de Tronos' será distinta en el libro

Han pasado 17 meses desde el final de la serie yJuego de Tronos sigue dando que hablar. Especialmente porque sus fans siguen esperando los ansiados libros de George R.R. Martin que, en sus últimas declaraciones, ha señalado que estará listo en 2021.

Sin embargo, el escritor ya ha adelantado que habrá cambios con respecto a la serie. Una de las muertes más tristes de Juego de Tronos será diferente en los libros de George R.R. Martin. En Vientos de invierno, la recordada escena del fallecimiento de Hodor será muy distinta a la que se vio en la serie de HBO.

En una entrevista publicada por Entertainment Weekly, Martin detalla que, aunque la muerte de este personaje seguirá llevando a “la escena de la puerta” —la que da nombre al personaje (Hold the door (sujeta la puerta) - Hodor)— no la sujetará con las manos, si no que utilizará una espada para defender a Bran de los caminantes blancos.