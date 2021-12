Una década ayudando a la infancia a liberarse del VIH

Desde hace una década, más de 1.100 madres seropositivas han dado a luz en este hospital y la tasa de transmisión vertical ha estado por debajo del 2%, similar a la de Europa y los EE. UU. “Han pasado 10 años desde que comenzamos este programa y ​​puedo decir con orgullo que casi hemos logrado la erradicación de la transmisión vertical, permitiendo que muchos niños afectados vivan sin el virus y tengan un desarrollo completo”, comenta el Dr. Gerardo.

Después del chequeo con el médico, Nikhi visita a Radha, trabajadora social del hospital, que la ayuda a resolver dudas y a enfrentar problemas. “Crecí con esta enfermedad, y no es como otras enfermedades. Tengo que enfrentarme al estigma y la vergüenza. No he hecho nada malo, pero la sociedad me condena al ostracismo por sufrirla. Mis suegros no hablan con mi esposo porque decidió casarse conmigo sin importarle que tuviera el VIH”, explica Nikhi.

Hasta hoy, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas que viven con este virus es el estigma y la discriminación de la sociedad.

“Lo primero que me preguntan las mujeres embarazadas con VIH es: ‘¿Cómo estás tan seguro de que mi hijo no tendrá VIH?‘. Hoy, gracias a los avances, podemos afirmar con certeza que ‘casi en el 100%’ de los casos no se transmite el virus, siempre que la madre tome su medicación y siga los consejos médicos durante el embarazo y la lactancia”, explica el Dr. Manoranjan, médico del Hospital de Enfermedades Infecciosas.