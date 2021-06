Una diputada asegura que una ministra la llamó a su móvil personal para insultarla

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que la ministra de Exteriores, Arancha González-Laya, la llamó a su teléfono móvil personal para insultarla.

La Cámara Baja debate este martes la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, dos proposiciones no de ley y tres mociones.

En una de esas intervenciones sobre el estado de la política exterior de España, Oramas ha afirmado que este ha sido “el año más largo y más nefasto de la historia de este país en política exterior”. La diputada ha asegurado también que “esta ministra lleva un año y más desastres en un año no han podido suceder”.

Ahí ha contado que la única vez que la ministra González-Laya la llamó “fue para insultarme a mi móvil directo”. Oramas ha explicado que es “la primera vez que le cuelgo un teléfono a un ministro y lo digo aquí, porque se había ofendido por algo que yo había dicho”.

“La única vez que me llamó fue para eso y cuando le dije ’por qué no me explicas este tema’ me dijo ’tú no eres nadie para explicarte nada’ que se lo coma”, ha finalizado.