Una diputada de Ciudadanos en Valencia sentencia a su excompañero Toni Cantó

Este jueves, Cantó, que además de ser exrepresentante de Ciudadanos también lo es de UPyD, ha declarado en un una entrevista en esRadio, que su puesto está todavía por definir, pero que está ilusionado ante el nuevo reto.

“Lo que se me dijo ayer era una oportunidad de participar en la lista, no he concretado mucho más. Ayer fue una jornada, no sé... fue todo muy intenso, muy rápido, bastante sorprendente para mí y muy ilusionante”, ha reconocido el exdirigente de la formación naranja.