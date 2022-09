La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet , le ha dado el turno de palabra a Espinosa de los Monteros y ha empezado haciendo estas dos objeciones: “La diputada Vidal ha dicho específicamente que me había embargado el sueldo y también que había sido condenada a no pagar a los trabajadores”.

A continuación, después de asegurar que ambas afirmaciones son falsas, ha mencionado al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que nada tenía que ver en la cuestión, para decir esto: “A mí no me ha condenado nadie por no pagar a los trabajadores, quizás usted se esté confundiendo con el señor Echenique, que ese sí que no pagó la Seguridad Social de la empleada que le cuidaba”.