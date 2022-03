Una diputada de ERC hace esto contra Vox y piden que lo retire: hay que fijarse en la imagen

Dantas, antes de su intervención, ha abierto su dispositivo electrónico, y ha esperado unos segundos para hablar. En ese momento se han escuchado en el hemiciclos murmullos que en un primer momento no se sabían a que se referían, pero que pasados unos minutos se entenderían ante la intervención de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis , vicepresidente del Congreso pero que en ese momento dirigía la sesión.

Tras llevar varios minutos hablando, Gómez de Celis se dio cuenta de lo que la diputada llevaba en su dispositivo electrónico. Era una pegatina con el mensaje ‘Fora Vox’. En ese momento interrumpió a Dantas para pedirle que la quitara. “Señora Carvalho, ruego por favor que la pegatina que tiene en el iPad no la muestre si no le importa”, comentó, gesto que la política catalana cumplió sin ningún tipo de problemas y bajó el iPad para que no fuera visible.