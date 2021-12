Una diputada de Podemos arrasa con esta frase sobre Monasterio (Vox) y las leyes LGTBI

La Asamblea de Madrid ha debatido este jueves sobre la propuesta del partido de ultraderecha Vox para eliminar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Un pleno en el que se han producido intervenciones de mucho voltaje, como la protagonizada por la diputada de Podemos Paloma García Villa, portavoz de Derechos LGBTI de la formación morada, que ha terminado su alocución colgando una bandera del arcoíris en el estrado.

Antes, dirigiéndose a Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, García Villa ha criticado duramente a la formación de extrema derecha y le ha preguntado “qué va a hacer ahora” tras la negativa del PP de eliminar las leyes tal y como plantea el partido ultra.

“Ahora que ya sabe que no le van a admitir ni siquiera a trámite este engendro de ley, ¿va a seguir votando a favor de los presupuestos de la señora Ayuso? ¿Va a hacer de pagafantas de la derechita cobarde de la señora Ayuso? No creo que esto sea tan importante para ustedes si saben que ni siquiera va a pasar a trámite y aun así van a seguir pagando las fantas a la señora Ayuso”, ha afirmado.

García Villa ha acusado a Vox de “poner en el disparadero” al colectivo LGTBI “desde el principio, desde la primera campaña electoral a la que se presentaron”.

“Ustedes legitiman los discursos de odio, quieren que volvamos a sentir miedo y que nos agredan, quieren que la infancia y la adolescencia LGTBI siga siendo la más castigada por las depresiones y el suicidio, siguen gritando desde las instituciones un ‘a por ellos’, pero se lo vuelvo a decir, ustedes van a perder”, ha proseguido la diputada, que ha advertido a Vox de que no va a “poder derogar estas leyes”.

“Cada engendro que traigan aquí con leyes de desigualdad, van a encontrar un Madrid decente organizado frente la barbarie y un Gobierno de España que, si ustedes quieren tocar una coma aquí, vamos a dar dos pasos hacia adelante”, ha agregado.

Entonces, se ha vuelto a dirigir personalmente a Monasterio para hacerle este comentario:

“Usted no nos conoce, así que no lo siga intentando, porque va a tener derechos LGTBI para desayunar, para comer y para cenar. Es más, va a poder usted empapelar su mansión ilegal de cinco plantas con las leyes LGTBI y trans que vamos a aprobar en el Congreso. Lo va a poder empapelar para que lo lean sus hijos, sus hijas o sus hijes, porque prima el interés superior del menor y ellos y ellas tienen derecho a educarse en igualdad, en diversidad y en respeto a los Derechos Humanos aunque los padres no quieran”.