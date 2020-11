Una diputada de Podemos da la respuesta perfecta a los miembros de Vox que no le aplaudieron tras superar un cáncer

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal puso una de las notas más humanas durante el bronco debate de la moción de censura presentada por Vox. La política regresó ese día al Congreso tras su baja por un cáncer y recibió un sonoro aplauso de la mayoría de los diputados en el momento en que subió a la tribuna.

La gran mayoría de los diputados se pusieron en pie y le dieron un caluroso aplauso. Pero los principales miembros de Vox —Espinosa de los Monteros, Abascal y Olona— se quedaron sentados en sus escaños sin hacer el más mínimo gesto.

Ahora Vidal ha dado una respuesta perfecta a todos aquellos que prefirieron obviar su vuelta. “Se retratan ellos mismos”, ha zanjado en una entrevista en la Cadena Ser. “No creo que la gente me aplaudiera solo a mí. Creo que aplaudían a la gente que intenta sobrevivir a una enfermedad que afecta a mucha gente y lo pasas muy mal. Intentaban solidarizarse con una situación que es jodida”, ha añadido.

“Que Vox no se levantara y que no aplaudiera... Pues creo que les retrata. Creo que son personas que son incapaces de ver la humanidad frente a ellos y que no ven a las personas, sino cosas de izquierdas, comunistas como dicen ellos, a las cuales les desean realmente lo peor. Con eso me quedo”, ha criticado Vidal.

La diputada ha admitido que “es muy grave” pero también es “muy evidente de lo que son”. “Eso es Vox: personas que son incapaces de identificarse con otras personas. Que les da igual el sufrimiento de terceros. Yo no le desearía absolutamente a nadie que pasase por lo que yo he pasado. Pero ellos se ve que sí”, ha lamentado.