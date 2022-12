Una diputada de Podemos provoca debate al contar qué le pasó al ir al médico a quitarse puntos

Paloma G. Villa, en la Asamblea de Madrid. EL HUFFPOST

Paloma G. Villa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha provocado un intenso debate en Twitter al contar lo que le ha ocurrido cuando ha ido al médico a quitarse unos puntos externos.

“Acabo de salir de mi centro de salud en Entrevías para quitarme los puntos externos de dos brechas en mentón y labio”, ha escrito la política antes de añadir: “Me dicen que piden spray anestésico pero que no se los proporciona la Consejería de Sanidad por el precio”.

“Me ha dolido. Y podría no haberme dolido. Vergüenza”, ha zanjado. Ese mensaje ha provocado los mensajes de apoyo e indignación de numerosos usuarios y también reacciones de otros que no entienden el porqué del enfado de la diputada.

“Retirar puntos de sutura no es un nivel de dolor extremo e insoportable”, ha respondido un tuitero al que la propia García Villa ha respondido: “No. Es soportable. No he llorado ni nada”.

“Pero vamos que a cuatro pijos les perdonen 1000 millones de euros en impuestos para que en Vallekas tengamos que pasar dolor por no tener un spray de mierda me toca el coño no sabes cuánto”, se ha quejado.

Mientras, Marta Sanz Gilmartín, de Ciudadanos en Castilla y León, ha asegurado que a ella le pusieron puntos en el parto y que le dio reacción al ser sintético el material.

“Me dolió y me aguanté. Segundo parto: cesárea y 16 grapas quitadas a pelo. Me dolió, me puse en pie y seguí sin quejarme. Tercer parto, puntos en la misma cicatriz, no me quejé...”, ha añadido.

Y la dirigente de Podemos también ha replicado: “Yo también me puse en pie y seguí. A ver si cree que sigo en la camilla. Yo ya lo he dicho que a quien le guste el dolor y le haga sentirse fuerte, que lo disfrute. A mí no me gusta. Estoy en contra del dolor”.

En otro comentario García Villa ha insistido en que “estar aquí en competiciones de dolor” le parece “contraproducente”.

“Que a nadie le tenga que doler nada si existe la manera. Es fácil. Que esos sprays no son tan caros”, ha zanjado.

