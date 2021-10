Una diputada de Podemos, sin dejar de mirar a Vox, habla de forma rotunda sobre la meritocracia

La diputada de Unidas Podemos en el Parlamento balear, Gloria Santiago, ha dejado una contundente reflexión dirigida a Vox que está dando que hablar en redes, sobre todo en Youtube.

Hablando de la meritocracia, Santiago se ha dirigido a la formación de Santiago Abascal en Baleares para decir que “hay personas que por mucho que se esfuerzan no alcanzan los objetivos porque no todos parten con las mismas condiciones materiales”.

Ha señalado también la diputada de la formación morada que hay niños que cuando llegan a su casa no tienen calefacción porque sus padres no pueden pagarla y por eso no pueden hacer los deberes.

“Hay padres que están desesperados por proporcionar a sus hijos cinco comidas al día más que porque los niños puedan aprobar un examen”, ha proseguido durante el pleno celebrado el pasado 19 de octubre.

La diputada ha afirmado que ella está en política para defender a aquellos que tienen una vida mejor “fruto de su esfuerzo y de su estudio” como para aquellos a los que la vida “no se lo ha puesto fácil” y a las que “la globalización no les ha repartido mucho premio”.

Para finalizar, ha afirmado que su partido está pare defender a las familias que con esfuerzo pudieron pagar estudios superiores a sus hijos “pero también a los que no pudieron hacer frente a ese gasto” y a los que tuvieron que compaginar estudios con trabajo “y a los que el cansancio pudo a favor del trabajo”.