Tengo 20 años porque guardo el carnet de 1992

BBC

Putin: "No puedo decir que fuera un comunista ideológico, pero, con todo, eso (el comunismo) me imponía mucho", indicó

A mí me impone la Guardia Civil y no por eso soy de la Benemérita. Mejor documentarse para no hacer el ridículo https://t.co/Na5jTMyThh