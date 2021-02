Una diputada de Podemos dedica una breve frase al PP y genera murmullos en el Congreso

La actualidad política no para. Este miércoles el extesorero del PP, Luis Bárcenas, soltó una bomba desde prisión que ha hecho temblar los cimientos del partido de la oposición.

Bárcenas tiró de la manta con una carta de 8 folios en la que apuntó directamente al expresidente Mariano Rajoy. “Mostré los papeles a Rajoy en 2009 y los destruyó. Me guardé una copia!”, señaló el extesorero en su misiva a escasos días de que empiece el juicio de los llamados papeles de Bárcenas

Estas declaraciones han provocado todo un tsunami en tanto en redes sociales como en la Cámara Baja. Buena prueba de ello es la lapidaria frase que ha dejado la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, en su intervención este jueves en el Congreso.

“Buenos días a todo el mundo menos a los que llevaban financiándose ilegalmente los años que yo tengo”, ha dicho Muñoz. Una sentencia que ha propiciado que diversos compañeros de bancada giren su cabeza a modo de sorpresa.

En la carta de Bárcenas, el extesorero reconoce que firmó la paz con el Partido Popular cuando se le hizo llegar que su mujer no entraría en prisión: “Se me hizo llegar que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado”.

Algo que no ha ocurrido. Rosalía Iglesias entró en prisión el pasado 8 de noviembre para cumplir 13 años de prisión. Un lugar que ya visitó en mayo de 2018 durante unas horas porque pudo pagar la fianza de 200.000 euros que le había impuesto el juez.