Una diputada del PP critica a Garzón y él saca una hoja que provoca silencio y luego aplausos

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso a petición propia para informar sobre el etiquetado Nutriscore.

Garzón ha recordado que la iniciativa de etiquetado forma parte del acuerdo de gobierno de coalición y que, sin ser un sistema “perfecto”, se ha demostrado que es ”útil” para que el consumidor sepa lo que come de la mejor manera y es un “instrumento más” para cambiar hábitos de consumo y evitar miles de muertes al año.

Ya en el turno de los portavoces, el ministro ha tenido un encontronazo con la diputada del PP Carmen Riolobos, que ha acusado a Garzón de “venderse a la industria agroalimentaria francesa” porque está “empeñado” en regular el Nutriscore, que “confunde a los consumidores y va a dañar la reputación de alimentos de la dieta mediterránea” como los españoles, y le ha exigido que lo posponga hasta que la UE decida qué etiquetado implementar.

“Son palabras muy gruesas para una propuesta que era del PP”, ha señalado el ministro. “Sólo puedo llegar a la conclusión de que ustedes no tienen un criterio único [...] Tengo aquí una PNL (Proposición No de Ley) del PP que dice ’el consumidor tiene derecho a saber qué come’, correcto. El Gobierno debe poner en marcha a la mayor brevedad la etiqueta de calidad alimentaria Nutriscore. Moción, en un plazo máximo de tres meses, inicie los trámites legislativos para aprobar el sistema de etiquetado frontal de calidad alimentaria Nutriscore. Esto no es del siglo pasado, esto es del 27 de mayo de 2020”.

Garzón se ha quedado unos segundos con el papel en la mano y ha sacado el aplauso de algunos de los allí presentes. “Señora del PP, ¿cómo explico yo esto?”, ha señalado el ministro.

El dirigente de Izquierda Unida ha criticado que “la derecha utiliza el Nutriscore para enfangar” cuando antes el PP lo apoyaba y que, con excepción del aceite de oliva, “la inmensa mayoría de los productos de la dieta mediterránea salen bien porque son frescos y no llevan Nutriscore”.