″¿Sentado en el espacio reservado para minusválidos, ancianos y embarazadas? Lo de este señor no tiene remedio”, ha escrito en Twitter.

El experto aparece en la imagen con la mochila entre los pies y mirando el móvil y no hay nadie sentado a su lado. “Se le reconocía. Eso nos dice la persona que le ha hecho la foto: que todos le miraban pero nadie se sentaba allí al lado”, ha explicado al programa la persona que le hizo la foto .

Por otro lado, también son muchos los que aseguran que, si había asientos libres, no hay problema en que se ocupe ese asiento.

“En el espacio reservado a ancianos, minusválidos o embarazadas puede viajar cualquiera mientras no haya ningún pasajero de esos colectivos que no tenga asiento”, ha asegurado un usuario, al que ha respondido la propia Negro: “Usted será así, pero yo no hago nunca uso de esos asientos reservados por algo. Y más teniendo un asiento libre al lado”.